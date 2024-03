Esprit Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Esprit auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 97,26 Punkte, was bedeutet, dass Esprit derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,92, dass Esprit überkauft ist, und erhält daher auch hier ein "Schlecht"-Rating für den RSI25. Somit wird Esprit insgesamt als "Schlecht" in Bezug auf den RSI bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,56, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird Esprit als "Gut" eingestuft, da die Aktie unterbewertet ist.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität von Esprit zeigt die übliche Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Esprit daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Esprit in den letzten 12 Monaten mit -65,28 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Ebenso liegt die Rendite von Esprit in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit 52,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Esprit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.