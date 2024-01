Geduld der VYNE Therapeutics-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Salvatore Ferragamo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Vyne Therapeutics weist der RSI aktuell einen Wert von 74,14 auf, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Vyne Therapeutics derzeit um -25,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -45,19 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Vyne Therapeutics festgestellt werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikanten Veränderungen.

Die Dividendenrendite der Vyne Therapeutics beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also für die Vyne Therapeutics eine überwiegend negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Dividendenrendite.

VYNE Therapeutics kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich VYNE Therapeutics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen VYNE Therapeutics-Analyse.

VYNE Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...