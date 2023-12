Esports Entertainment Group Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse von Esports Entertainment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,98 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,98 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 80,32 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 4,49 USD, was bedeutet, dass die Aktie auch hier mit einem Abstand von -78,17 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Esports Entertainment liegt bei 94,44, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 82,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Esports Entertainment in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Auch hier erhält Esports Entertainment eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Esports Entertainment diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Esports Entertainment daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

