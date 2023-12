Esports EntertainmentPreferredries A Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Esports Entertainment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,86 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 3,17 USD, was einer Abweichung von -34,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,08 USD über dem aktuellen Kurs von 3,17 USD, was einer Abweichung von -22,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Esports Entertainment ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen vor allem negative Themen diskutiert. Die Einschätzung der Anleger-Stimmung fällt daher insgesamt "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 14,65 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Esports Entertainment-Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,13, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Esports Entertainment. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Esports Entertainment-Aktie aus charttechnischer Sicht, Anleger-Stimmung und RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält, während die Beiträge in den sozialen Medien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.