Esports EntertainmentPreferredries A Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Esports Entertainment liegt der RSI aktuell bei 70,85, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 81, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität im Internet ergaben eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Esports Entertainment ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,785 USD lag, was einem Unterschied von -82 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,97 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment ein eher negativer Gesamteindruck für Esports Entertainment.