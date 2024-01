Esports EntertainmentPreferredries A Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Esports Entertainment Group Inc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Esports Entertainment. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,65 Punkte, was bedeutet, dass Esports Entertainment momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,65, was bedeutet, dass Esports Entertainment hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird Esports Entertainment für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Esports Entertainment auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In technischer Hinsicht ist die Esports Entertainment mit einem Kurs von 2,71 USD inzwischen -32,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -43,89 Prozent beläuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Esports Entertainment zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Esports Entertainment.