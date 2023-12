Espey Manufacturing, Electronics Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Espey Mfg & Electronics Aktie hat in den letzten Tagen stabile Kursbewegungen gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich aktuell auf 17,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,89 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +1,25 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der GD50 bei 16,71 USD, was einer Distanz von +7,06 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (56,43 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (43,81 Punkte) weisen darauf hin, dass die Espey Mfg & Electronics Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen sich ebenfalls neutrale Einschätzungen. Die Diskussionsintensität hat eine mittlere Aktivität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Espey Mfg & Electronics Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38 Prozent erzielt, was 12,32 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 24,2 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.