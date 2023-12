Espey Manufacturing, Electronics Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Espey Mfg & Electronics-Aktie liegt aktuell bei 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu Espey Mfg & Electronics abgegeben wurden, dominieren in den letzten Tagen eher negative Themen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Espey Mfg & Electronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -198,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und von 105,37 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.