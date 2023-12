Espey Manufacturing, Electronics Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Genus":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Espey Mfg & Electronics haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für das Unternehmen eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig haben unsere Programme eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Espey Mfg & Electronics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt 3,57 Prozent über dem GD200 des Wertes, was zu dieser Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,61 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Espey Mfg & Electronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -200,78 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Performance des Unternehmens 109,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Espey Mfg & Electronics liegt bei 46,06, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".