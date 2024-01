Espey Manufacturing, Electronics Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Espey Mfg & Electronics hat in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Espey Mfg & Electronics um mehr als 1350 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Espey Mfg & Electronics führt zu einer neutralen Einstufung, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch den 25-Tage-Zeitraum.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Espey Mfg & Electronics.