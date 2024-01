Espey Manufacturing, Electronics Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Espey Mfg & Electronics wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200-Kurs liegt bei 17,59 USD, was einer Abweichung von +8,7 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (19,12 USD) entspricht. Auch der GD50-Kurs der vergangenen 50 Tage von 17,79 USD zeigt eine positive Abweichung von +7,48 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger wird auch berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings gab es in den letzten zwei Tagen auch negative Themen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 17,91 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da die Aktie weder über- noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich hingegen kaum, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Espey Mfg & Electronics in diesen Punkten eine "Gut"-Einstufung.