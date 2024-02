Esperion Therapeutics-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien neutrale Diskussionen über Esperion Therapeutics geführt. Es wurden keine signifikanten Richtungsänderungen in der Kommunikation festgestellt. Jedoch zeigen aktuelle Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen ein hohes Interesse der Anleger an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer verleiht Esperion Therapeutics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Esperion Therapeutics-Aktie.

Die Dividendenrendite von Esperion Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 % in der Biotechnologie-Branche. Diese Differenz von 2,51 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Esperion Therapeutics liegt bei 36,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.