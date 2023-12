Esperion Therapeutics Aktie: Der Knaller!

Esperion Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -89,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche eine Underperformance von -111,82 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Esperion Therapeutics um 104,81 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Esperion Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung für die Esperion Therapeutics-Aktie ist im Durchschnitt als "Gut" zu bewerten, basierend auf den Bewertungen von 4 Analysten. Die Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 533,07 Prozent steigen könnte, was als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.