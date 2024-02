Esperion Therapeutics Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Esperion Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 53,22 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -8,22 Prozent, und Esperion Therapeutics liegt momentan 49,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Esperion Therapeutics insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 521,04 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,63 USD. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Esperion Therapeutics-Aktie zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Esperion Therapeutics spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Esperion Therapeutics sowohl in Bezug auf die Rendite als auch die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.