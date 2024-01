Esperion Therapeutics Aktie: Es wird konkret!

Die Anlegerstimmung gegenüber Esperion Therapeutics war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es drei positive und sechs negative Tage, und an fünf Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Esperion Therapeutics daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Esperion Therapeutics 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen gegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16,33 USD, was eine potenzielle Steigerung um 607,07 Prozent vom letzten Schlusskurs aus darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie aus Analystensicht.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Esperion Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -61,11 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite 63,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Esperion Therapeutics ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.