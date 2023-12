Esperion Therapeutics Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung und das Interesse für die Aktie von Esperion Therapeutics haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. In den sozialen Medien wurde eine erhöhte Diskussionsstärke und Aktivität festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Esperion Therapeutics eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Esperion Therapeutics ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive Bewertung abgegeben haben, während 1 Analyst neutral blieb. In den letzten Monat wurde eine neutrale Empfehlung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einer Erwartung von 797,44 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Esperion Therapeutics derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung für die Aktie.

Allerdings fällt die Dividendenrendite des Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Esperion Therapeutics daher eine positive Gesamtbewertung aufgrund der verbesserten Stimmung, der positiven Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.

