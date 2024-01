Esperion Therapeutics Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Esperion Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 24,78 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Esperion Therapeutics im Branchenvergleich eine Underperformance von -76,79 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Esperion Therapeutics 68,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Esperion Therapeutics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 16,49 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 18,49 im überverkauften Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Die Dividende von Esperion Therapeutics liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die Differenz beträgt 2,47 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt die Aktie von Esperion Therapeutics eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.