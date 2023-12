Esperion Therapeutics Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Esperion Therapeutics abgegeben. Davon fielen 3 Bewertungen positiv aus, 1 neutral und keine negativ. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates für Esperion Therapeutics aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 16,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 430,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 3,08 USD entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Esperion Therapeutics liegt derzeit bei 0%, was einen geringeren Ertrag von 2,48 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) für Esperion Therapeutics liegt bei 6,31, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 12, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Die positiven Auffälligkeiten bei der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung von "Gut". Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert.

Zusammenfassend erhält Esperion Therapeutics somit insgesamt eine positive Bewertung für die genannten Kriterien.