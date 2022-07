Eskute feiert die Eurobike mit dem ersten deutschen Flagship-Store

Berlin (ots/PRNewswire) -Die aufstrebende E-Bike-Marke Eskute hat kürzlich mit ihrer Teilnahme an der Eurobike 2022 in Frankfurt, Deutschland, einen wichtigen Schritt in ihrer globalen Entwicklungsstrategie getan. Die Eurobike ist eine der weltweit größten Fahrradmessen zur Förderung von Innovationen und der Zukunft der Mobilität. Mit der Vorstellung von vier neuen Produktmodellen auf der Velomesse im Jahr 2022 hat sich Eskute als eine der weltweit führenden E-Bike-Marken etabliert.Mit Tausenden von Besuchern auf der Eurobike während der Hauptreisezeit in Europa hat Eskute die Chance, mehr Geschäftspartner zu gewinnen, die Markenpräsenz zu erhöhen und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu treten. Die Besucher des Eskute-Standes hatten die Möglichkeit, das europäische Team zu treffen, die Produkte zu testen und sich über die spannenden Entwicklungspläne des Unternehmens zu informieren. Um ein europäisches Publikum besser anzusprechen, hat Eskute sorgfältig eine Reihe von Modellen ausgewählt, die den hiesigen Verbrauchergewohnheiten besser entsprechen und die Stärken des Unternehmens im Produktdesign und in der Herstellung am besten zum Ausdruck bringen.Zu sehen sind auch die von Eskute im Jahr 2022 eingeführten Modelle. Die mit einem Hinterradnabenmotor ausgestatteten Polluno (https://eskute.de/products/polluno-e-citybike) und Netuno (https://eskute.de/products/netuno-e-mountainbike), sowie der Polluno Pro (https://eskute.de/products/polluno-e-citybike-mittelmotor) und der Netuno Pro (https://eskute.de/products/netuno-e-mountainbike-mittelmotor), die einen Mittelantriebsmotor besitzen, bieten unterschiedliche Fahrerlebnisse und eignen sich für unterschiedliche Fahrbedingungen. Für Fahrer, die hauptsächlich in Städten unterwegs sind, bietet die Polluno (https://eskute.de/products/polluno-e-citybike) Serie ein eleganteres Fahrgefühl, während die Netuno (https://eskute.de/products/netuno-e-mountainbike) Mountain-E-Bikes eher für das Gelände und härteres Terrain geeignet sind. Jedes E-Bike ist mit einer 36V/14,5Ah Samsung-Akkuzellen mit verbesserter Wasserdichtigkeit und einem wasserfesten Innenkabel ausgestattet, das eine sichere Fahrt unter allen Bedingungen ermöglicht.Im Juli eröffnete Eskute auch offiziell seinen deutschen Flagshipstore bei Derhein International GmbH (https://eskute.de/) in Mainz. Zur Eröffnung des ersten Flagship-Stores sagte Eskute Marketing Director Chuqiao Zhao (bekannt als Cecilia): „Jeder, der sich für E-Bikes interessiert, ist herzlich eingeladen, jederzeit in unseren Laden zu kommen und unsere Produkte zu testen. Wir wollen mehr Verbrauchern zeigen, dass wir mehr sind als ein Online-Shop. Wir sind ständig dabei, Partnerschaft mit mehr Händlern auszubauen und den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, unsere Produkte zu erlebenDer Wechsel vom Online-Verkauf zur Eröffnung eines stationären Geschäfts ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Marke, die sich zunehmend auf die Lokalisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Kunden in Deutschland können jetzt Produkte im Laden testen, mit kompetenten Verkäufern sprechen und ihr neues Fahrrad direkt nach Hause mitnehmen - ein interaktives und bequemes Einkaufserlebnis.Weitere Informationen finden Sie unter: https://eskute.de/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859944/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpgPressekontakt:Eskute Business Team,business@eskute.comOriginal-Content von: Eskute, übermittelt durch news aktuell