Esken sieht wachsendes Interesse an Mitwirkung in Parteien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht angesichts der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus von einem wachsenden Interesse an demokratischen Parteien. "Es macht Mut, dass die große demokratische Mehrheit im Land so beeindruckend Zeichen setzt und Farbe bekennt", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe)."Für die Werte in unserer Verfassung, für unser freies und weltoffenes Land. Und gegen die menschenverachtende Ideologie der Rechtsextremen."

Viele Menschen würden wieder ein starkes Interesse zeigen, in einer "demokratischen Partei" mitzuwirken."Als Parteivorsitzende freut mich das natürlich, denn Demokratie braucht aktive Demokratinnen und Demokraten." Nach Angaben eines SPD-Parteisprechers sind die Zugriffszahlen auf Online-Mitgliedsanträge der SPD im vergangenen Monat erkennbar gestiegen.

