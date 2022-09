BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich optimistisch über eine rasche Verabschiedung des nächsten Entlastungspakets geäußert. Die Menschen dürften "in Kürze" mit Entlastungen rechnen, sagte sie den Sendern RTL und ntv. "Wir werden in den nächsten Tagen das Entlastungspaket zu Ende beraten und beschließen."

Es gehe jetzt darum, die einzelnen Instrumente gut abzustimmen. Als Empfänger von Hilfen nannte Esken neben Familien mit geringem und mittlerem Einkommen auch Rentner und Studenten. "Sie haben von den bisherigen Maßnahmen auch nicht in dem Maße profitiert, wie es eben notwendig wäre." Sie müssten jetzt auch in den Blick kommen. Alle Maßnahmen würden so zusammengefügt, "dass sie ein rundes Bild ergeben, dass sie auch alle Menschen erreichen, die unsere Unterstützung brauchen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur