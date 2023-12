Eskay Mining Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Eskay Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,35 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11,44 Prozent hat, liegt Eskay Mining mit 40,91 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen bei Eskay Mining, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht wird Eskay Mining aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,71 CAD, während der Kurs der Aktie (0,38 CAD) um -46,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 0,44 CAD in den vergangenen 50 Tagen führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Eskay Mining liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche von 3,83 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.