Eskay Mining Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Eskay Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,69 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,38 CAD, was einem Unterschied von -44,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,39 CAD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,56 Prozent) liegt. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Eskay Mining-Aktie.

Die Dividendenrendite von Eskay Mining beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität der Eskay Mining-Aktie im Netz eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Wertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Eskay Mining im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 41 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Eskay Mining-Aktie mit 41,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.