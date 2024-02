Eskay Mining Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, kurz RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Eskay Mining wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Eskay Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Eskay Mining weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Eskay Mining wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Eskay Mining eine Performance von -58,02 Prozent, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,61 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,42 Prozent im Branchenvergleich für Eskay Mining, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.