Eskay Mining Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Eskay Mining in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Darüber hinaus beschäftigte sich der Markt in jüngster Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Eskay Mining, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Eskay Mining bei -58,02 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,72 Prozent, wobei Eskay Mining mit 35,31 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Eskay Mining liegt derzeit bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 60,71, wodurch auch hier die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eskay Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,3 CAD weicht somit um -53,13 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 0,35 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-14,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Eskay Mining-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.