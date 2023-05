Esco Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Esco-Kurs wird am 13.05.2023, 18:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 97.14 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Esco entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Esco investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,34 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,22 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Esco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Esco. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Esco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 88,35 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (97,14 USD) deutlich darüber (Unterschied +9,95 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 93,21 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,22 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Esco ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Esco-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

