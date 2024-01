Esco Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "ESCO Tech":

Die Esco-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 101,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 103,05 USD liegt, was einer Abweichung von +1,81 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, mit einer Abweichung von -3,02 Prozent. Insgesamt erhält die Esco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Esco-Aktie derzeit überkauft ist, basierend auf den Werten der letzten 7 Tage. Mit einem RSI von 100 erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 52,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Esco.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Esco in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wird über Esco deutlich mehr diskutiert als normal und eine steigende Aufmerksamkeit ist zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Esco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" und der Branche "Maschinen" weist die Aktie eine Unterperformance auf, weshalb sie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.