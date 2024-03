Esco Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "ESCO Tech":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei der Aktie von Esco zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes. Zudem gab es eine negative Veränderung der Stimmung für Esco in diesem Zeitraum, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Esco zahlt. Dies ist 16 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und somit ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,31 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 17,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Esco-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Esco-Aktie eine Rendite von 9,31 Prozent erzielt, was jedoch 198,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.