Escape Hunt Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Xp Factory hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 228,95 Prozent erzielt, was einem deutlichen Anstieg entspricht. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter liegt Xp Factory damit um 232,26 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,9 Prozent, wobei Xp Factory aktuell um 229,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xp Factory-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,37 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,5 GBP deutlich darunter liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -11,42 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,29 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,17 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xp Factory-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xp Factory-Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 42,86, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Xp Factory-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen in den sozialen Medien noch signifikante Unterschiede in der Diskussion. Daher wird das Kriterium des Sentiments und des Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Xp Factory-Aktie daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.