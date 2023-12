Escape Hunt Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xp Factory diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der vergangenen 30 Tage zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daraus resultiert ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Xp Factory-Aktie.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Xp Factory-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von aktuell 17,57 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 15 GBP liegt, deutlich darunter (-14,63 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,91 GBP) und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt (-5,72 Prozent Abweichung), erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xp Factory liegt bei 91,67, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und auf 57 liegt, deutet auf eine neutrale Situation hin, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Einstufung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".