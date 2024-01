Escape Hunt Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Xp Factory schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,55 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsrate und einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 17,48 GBP für den Schlusskurs der Xp Factory-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 17 GBP, was einem Unterschied von -2,75 Prozent entspricht. Daher wird die charttechnische Bewertung als "Neutral" eingestuft. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der 50-Tages-Durchschnitt, der derzeit bei 15,9 GBP liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+6,92 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Xp Factory.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 40,26 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für die Xp Factory. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Xp Factory-Aktie demnach eine neutrale Bewertung auf Grundlage der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Relative Strength Index und der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet.