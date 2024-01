Escalade Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividendenrendite von Escalade beträgt 3,6 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Escalade-Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 87,35 Punkten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt bei 48,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Escalade daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Escalade-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von beeindruckenden 121,66 Prozent erzielt, was 110,88 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche von 2,87 Prozent, liegt Escalade aktuell 118,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Escalade-Aktie durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Escalade in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".