Escalade Aktie: Kaum zu glauben!

Die Escalade-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 15,5 USD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,22 USD, was einem Unterschied von +30,45 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 19,14 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +5,64 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Escalade-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 69,97 und der RSI25 bei 48,56, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Escalade-Aktie aktuell bei 3,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11,82 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Escalade eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.