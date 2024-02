Escalade Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Escalade verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 121,66 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um -6,12 Prozent, was bedeutet, dass Escalade eine Outperformance von +127,79 Prozent erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -9,3 Prozent, während Escalade satte 130,97 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Escalade einen Wert von 30 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 40 haben. Dies deutet darauf hin, dass Escalade aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Escalade derzeit eine Rendite von 3,6 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,46 % in der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 11,86 Prozentpunkten erhält Escalade eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Escalade eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten. Aufgrund dieser Faktoren wird Escalade insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.