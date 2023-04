Esaote Group: Die Hauptversammlung genehmigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022.

Genua, Italien (ots/PRNewswire) -- Konzernumsatz steigt auf 256,5 Mio. Euro (+ 10,9 %), EBITDA steigt auf 33,6 Mio. Euro (+ 4,3 %);das Betriebsergebnis lag bei 9,4 Millionen Euro und der Nettogewinn bei 1,2 Millionen Euro.- Rekordjahr für MRT (+ 50,7 %). Wachstum in allen Geschäftsfeldern.- Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahr um 120 %.- Esaote bestätigt seine starke Ausrichtung auf internationale Märkte, die 66,4 % des Gesamtumsatzes ausmachen.- 30 Millionen Euro in FuE investiert. Der erste Nachhaltigkeitsbericht ist erstellt worden.Die Aktionärsversammlung von Esaote S.p.A., die heute in Genua zusammentrat, billigte den Jahresabschluss des Unternehmens zum 31.12.2022.Die Nettoumsatzerlöse sind auf 256,5 Mio. € gestiegen, was gegenüber 2021+ 10,9 % entspricht; EBITDA ist auf 33,6 Millionen Euro gestiegen (+ 4,3 % gegenüber 2021); das Konzernbetriebsergebnis ist mit 9,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau; der konsolidierte Jahresüberschuss von 1,2 Millionen Euro ist gegenüber 4 Millionen Euro im Jahr 2021 niedriger: Das sind die Eckdaten des konsolidierten Konzerns für 2022.„Im Jahr 2022 hat Esaote mit einer Umsatzsteigerung von fast 11 % einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Die Gruppe bestätigt ihre Wachstums- und Innovationsziele und positioniert sich unter den weltweit führenden Akteuren in der diagnostischen Bildgebung. Ein noch bedeutenderes Ergebnis, wenn wir das komplexe makroökonomische Szenario des Jahres 2022 betrachten, das durch den Anstieg der Kosten für Rohstoffe, Komponenten, Energie und Transport sowie die Schwierigkeiten und Verzögerungen in den Produktionsketten gekennzeichnet war. Trotzdem ist es uns gelungen, die Kontinuität der Produktion zu gewährleisten, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen und den Umsatz in den drei strategischen Sektoren zu steigern: Ultraschall, Magnetresonanztomographie und medizinische IT – kommentierte Franco Fontana, CEO von Esaote S.p.A. Der höhere Auftragsbestand zum Jahresende, eine weitere äußerst wichtige Kennzahl, ermöglichte es uns, das Jahr 2023 im ersten Quartal mit einem im Vergleich zu 2022 stark steigenden Umsatz zu starten. Dies ist eine Bestätigung der Richtigkeit unserer Strategie, die sich auftechnologische Innovation und Wachstum in Märkten mit hohem Potenzial konzentriert."Im Jahr 2022 investierte die Esaote-Gruppe 30 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, was etwa 12 % des Umsatzes entspricht, 4,5 % mehr als im Vorjahr.Im Bereich Ultraschallsysteme stiegen die Umsätze um 7,2 %, übertrafen damit den durchschnittlichen Markttrend und gewannen deutliche Marktanteile. Das Umsatzwachstum wurde insbesondere durch die neuen Ultraschallscanner mit mittlerer bis hoher Reichweite vorangetrieben, die in den letzten achtzehn Monaten eingeführt wurden und für hochspezialisierte öffentliche und private Krankenhäuser bestimmt sind.Im Jahr 2022 verzeichnete der dedizierte und offene MRT-Sektor eine Umsatzsteigerung von 50,7 %: ein Ergebnis, das die Einzigartigkeit und Vollständigkeit der Esaote-Produktpalette bestätigt, die für die Kombination ausgezeichneter Bildqualität bei muskuloskeletalen Anwendungen mit einfacher Installation, Patientenkomfort und geringem Energieverbrauch gelobt wird. Die Einführung von Esaotes erstem offenem „Ganzkörper"-Magnetresonanzsystem, dem Magnifico Open -System, hat sicherlich zu dem außergewöhnlichen Ergebnis von 2022 beigetragen.Der Bereich Medical IT – Entwicklung von Software für das Management diagnostischer Prozesse und quantitativer Analysesoftware für kardiovaskuläre Anwendungen – wuchs um 3 % an und bestätigte den Expansionsprozess der Gruppe mit der Diversifizierung der Vertriebskanäle und ihrer Fähigkeit, eine Nachfrage für die digitale Transformation des Gesundheitswesens zu schaffen.Die internationalen Märkte, die zusammen rund 66,4 % des Umsatzes ausmachen, sind Westeuropa (18,4 %), Nordamerika (14,4 %) und China (10 %). Zweistelliges Umsatzwachstum in Lateinamerika und Fernost. Italien wird als Hauptmarkt für Esaote bestätigt.Ende 2022 beschäftigte die Gruppe rund 1.250 Mitarbeiter, davon mehr als die Hälfte in Italien. Im Laufe des Jahres ging der Prozess der Verbesserung der internen Ressourcen mit der Schaffung kontinuierlicher Schulungsprogramme, begleitet von Instrumenten zur Unterstützung der Sozialhilfe und der Verbesserung der Auswahlrichtlinien, sowohl in Bezug auf den Ruf der Marke als auch in Bezug auf die Effizienz weiter, wodurch die Erfahrungen der 2021 gestarteten Akademie fortgesetzt wurden.Nach dem Beitritt zur Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen veröffentlichte Esaote S.p.A. 2022 seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht zu den Themen Innovation, Qualität, Integrität und Soziales. In Bezug auf die Umwelt hat das Unternehmen durch Erneuerungsprojekte, rationelle Nutzung und Optimierung von Ressourcen und Aufmerksamkeit für die Umweltauswirkungen der Logistik mit einem Engagement um kontinuierliche Verbesserung gearbeitet.