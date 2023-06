Esa-Sonde 'Euclid' soll ins All starten

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie will die europäische Raumfahrtagentur Esa die Sonde "Euclid" ins Weltall schicken. Sie soll am Samstag (17.11 Uhr MESZ) im US-amerikanischen Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX abheben. Mit einem hochauflösenden Teleskop soll "Euclid" Milliarden Galaxien bis zu zehn Milliarden Jahre zurück beobachten und eine 3D-Karte von Teilen des Alls erstellen.

Forscherinnen und Forscher erhoffen sich, mit den Bildern die Ausdehnung des Universums zu sehen, und wie einzelne Strukturen entstanden sind. Daraus wollen sie Schlüsse auf Dunkle Materie und Dunkle Energie ziehen.

"Euclid" soll rund 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen, diese Reise wird etwa einen Monat dauern. Nach einigen Tests sollen dann im Oktober die Messungen der etwa 1,4 Milliarden teuren Mission losgehen./rbo/DP/stw