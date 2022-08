Es wird immer klarer: Telemedizin & E-Health sind neue Wachstumsmärkte von Amazon

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN: 906866) dringt wie eine Krake in verschiedene Geschäftsbereiche ein. Seit Neuestem im Fokus: Telemedizin und E-Health. Das hat unter anderem Konkurrenten bereits aufgeschreckt, schließlich ist der Tech-Konzern immer ein Akteur im Markt, den man auf dem Schirm haben sollte.

Allerdings zeichnet sich immer stärker ab, dass Amazon nicht nur kleckert, sondern klotzt. Auch ein womöglich diskutierter Deal und die Gerüchteküche sind Indikatoren, dass ein größerer Markteintritt zur Strategie des Konzerns gehört.

Amazon: Telemedizin & E-Health im Fokus

Wie es scheint, plant Amazon einen weiteren Zukauf oder lotet zumindest die Optionen aus. Im E-Health- und Telemedizin-Segment steht mit Signify Health offenbar ein weiterer Akteur auf einer potenziellen Zukaufsliste. Zumindest berichten eine Menge US-Medien und auch deutsche Medien analog, dass der Tech-Konzern auf einer Liste von möglichen Bietern aufgetaucht sei.

Zuletzt hat Amazon allerdings sowieso sein Engagement in diesem Bereich ausgebaut. Zum Beispiel verkündete das Management, dass man 1Life Healthcare erworben habe. Das zeigt, dass es einen gewissen Drang in diesen Markt gibt. Auch mit Signify würde der Tech-Konzern sein Renommee hier weiter ausbauen.

Aber egal, wie das Kapitel rund um Signify letztlich ausgeht: Jede dieser Schlagzeilen zeigt, dass die Tech-Krake seine Marktposition verbessern möchte. Das kostete zuletzt zukünftigen Konkurrenten wie Teladoc Health eine Menge Federn.

Passend: Ein großer Markt mit Potenzial

Dass Amazon den E-Health und Telemedizin-Markt für sich auserkoren hat, ist für mich nicht unbedingt ungewöhnlich. Im Endeffekt ist das ein neuer, wachstumsstarker Markt, der Zukunftspotenzial besitzt. Und, seien wir ehrlich: Wo der Tech-Konzern zeigen kann, dass er kunden- und serviceorientiert ist.

Auch die Größe ist ein relevantes Merkmal. E-Health und digitale Gesundheitsdienstleistungen besitzen einen großen, analogen Markt, den das Management womöglich für die Welt und auch für das eigene Wachstum digitalisieren möchte. Anorganisch zu wachsen ist dabei ein cleverer Ansatz. Schließlich kann Amazon damit auf funktionierende Ansätze und Ökosystem zurückgreifen.

Telemedizin und digitale E-Health-Lösungen scheinen um eine Episode oder ein Gerücht reicher. Ich nehme jedenfalls davon mit, dass der Tech-Konzern in diesen Markt mit Nachdruck hineinmöchte. Was daraus folgt? Je nachdem, auf welche Aktie man setzt, durchaus etwas anderes.

Der Artikel Es wird immer klarer: Telemedizin & E-Health sind neue Wachstumsmärkte von Amazon ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

