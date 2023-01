Es wächst eine „Generation Aktie“ heran

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das vergangene Jahr stand im Zeichen des Ukraine-Krieges, steigender Inflation und Kursrückgängen an der Börse. Trotzdem war 2022 ein ausgesprochen gutes Jahr für die Aktienkultur in Deutschland. Denn laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Aktieninstituts (DAI) stieg die Zahl der in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investierten...