Es steckt mehr hinter General Mills, als zunächst offensichtlich ist

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist in diesem Jahr wirklich hochgeschossen. Es gibt ein neues Mehrjahreshoch. Wenn ich mir die Anteilsscheine so ansehe, so dürfte es sogar ein Rekordhoch sein. Inflation, Pricing-Power, ein defensives Geschäftsmodell und etwas Dividendenwachstum sind die Schlüssel für diesen Erfolg.

Allerdings blicken viele Investoren vermutlich skeptisch auf General Mills, weil eine ganze Menge eingepreist erscheint. In Teilen, womöglich sogar in weiten Teilen vollkommen zu Recht.

Trotzdem wollen wir uns heute zwei spannende Perspektiven ansehen, die zeigen dürften: Es steckt mehr hinter der defensiven Dividendenaktie, als zunächst ersichtlich ist. Sehen wir uns das etwas näher an.

General Mills: Mehr Dividende ist zumindest möglich

Das, was viele Investoren mit Blick auf die Dividende von General Mills sehen, ist zunächst das Offensichtliche. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern zahlt 0,54 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beläuft sich die Dividendenrendite auf 2,51 %. Zudem hat das Management im Jahre 2022 die Dividende je Aktie um ca. 6 % angehoben. So weit, so klar, oder?

Ja, einerseits schon. Allerdings könnte General Mills noch bedeutend mehr Dividende je Aktie an die Investoren auszahlen. Im letzten Quartalszahlenwerk lag das Ergebnis je Aktie bei 1,35 US-Dollar. Selbst auf bereinigter Basis hat der Wert bei 1,12 US-Dollar gelegen, was zeigt: Maximal könnte sich die Dividendenrendite noch auf über 5 % belaufen. Zumindest, wenn das Management das volle Ergebnis je Aktie ausschütten würde.

Natürlich macht General Mills das nicht, zumindest sehr wahrscheinlich nicht. Aber es zeigt, wie nachhaltig und defensiv eigentlich im Moment das Ausschüttungsverhältnis ist. Das ist eine Qualität, die wir besser nicht vergessen sollten.

Defensives, moderates Wachstum? Teilweise mehr!

Vergessen dürfen wir außerdem nicht, dass General Mills in Zeiten der Inflation wachsen kann. Viele Investoren denken dabei primär an das defensive Wachstum einer Dividendenaktie. Mit einem Umsatzwachstum von zuletzt 4 % im Jahresvergleich ist das vertretbar. Zumal es einen negativen Währungseffekt von 5 % gegeben hat.

Jedoch gibt es teilweise deutlich stärkere Zuwächse. Der US-Konzern verzeichnete selbst beim bereinigten Ergebnis je Aktie ein Plus von 13 % im Jahresvergleich. Im Segment Tiernahrung hat es hingegen ein Umsatzwachstum von 19 % gegeben, im Bereich Foodservice von 21 % im Jahresvergleich. Das zeigt mir, dass es zumindest teilweise ein deutlich dynamischeres Wachstum hinter dieser Kulisse des Gesamtkonzerns gibt.

General Mills hat somit eine teilweise wachstumsstarke Ausgangslage sowie Pricing-Power, eine starke Dividende und mehr. Nur eben leider auch eine Bewertung mit 2,5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis, das sich der Marke von 20 nähert. Damit ist die Aktie nicht mehr preiswert.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

