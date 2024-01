Es Bancshares Md-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Es Bancshares-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,78 USD liegt, was einem Unterschied von +24,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,11 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,11 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Es Bancshares-Aktie liegt bei 40,82, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 27,93, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine neutrale Bewertung aufgrund mittlerer Diskussionsintensität und kaum veränderter Stimmungsrate.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der RSI und das Anleger-Sentiment positive Entwicklungen für die Es Bancshares-Aktie.