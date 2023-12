Erytech Pharma Aktie: Tut sie es schon wieder?

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien ergibt folgendes Bild: In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer im Allgemeinen überwiegend positiv gegenüber Phaxiam Therapeutics eingestellt. Die Diskussion konzentrierte sich an allen betrachteten Tagen vor allem auf positive Themen, es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Phaxiam Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Phaxiam Therapeutics von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Stimmung und Buzz: Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Phaxiam Therapeutics in Bezug auf die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Beiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz aufrechterhalten. Daher erhält Phaxiam Therapeutics für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es gab nur wenige identifizierbare Änderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Phaxiam Therapeutics liegt derzeit bei 6,26 EUR. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 4,56 EUR lag und damit einen Abstand von -27,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 4,48 EUR ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Neutral".

Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58 Punkte, was bedeutet, dass Phaxiam Therapeutics momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Phaxiam Therapeutics daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.