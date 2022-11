Erweiterte Analyse der Bedrohungslage: Origina schließt sich mit SecAlliance zusammen

Dublin (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft ermöglicht eine verbesserte Sicherheit bei der Wartung von IBM-Drittanbietersoftware, die über den Standard-Sicherheitspatch hinausgeht.Origina, der führende Anbieter von Software-Wartung und -Support für Drittanbieter (https://www.origina.com/ibm-support), hat sich mit SecAlliance (https://www.secalliance.com/), einem Anbieter von erstklassigen Nachrichtendiensten und umsetzbaren Lösungen für Unternehmen, Organisationen und Behörden auf der ganzen Welt, zusammengeschlossen, um das Serviceangebot von Origina um einen verbesserten proaktiven Cybersecurity-Schutz für IBM®-Softwareprodukte zu erweitern.Durch die Zusammenarbeit mit SecAlliance erhält Origina einen tieferen Einblick in Sicherheitsbedrohungen durch eine Kombination aus maschinengesteuerter Intelligenz und Analysten, die Aktivitäten im Dark Web überwachen und potenzielle Bedrohungen verifizieren und kennzeichnen, bevor sie auftreten. Sobald SecAlliance eine potenzielle Schwachstelle validiert hat, kümmert sich das Sicherheitsteam von Origina in Zusammenarbeit mit seinen weltweit vertretenen, unabhängigen Experten um diese Schwachstelle und liefert gezielte Lösungen, um die Bedrohung proaktiv zu entschärfen. Dank dieser detaillierten Informationen über Bedrohungen kann Origina schnell mit gezielten Lösungen reagieren, um sicherzustellen, dass die IBM®-Softwareprodukte der Kunden geschützt sind.„Durch diese Partnerschaft bietet Origina tiefe Einblicke in das kontextbezogene Bedrohungsumfeld und bietet den Kunden einen zentralen Zugang zu Bedrohungsdaten und technischen Abhilfemaßnahmen", erklärt Ben Lipczynski, Leiter der Sicherheitsabteilung bei Origina. „Dieser Service steht für IBM- und ausgegliederte Produkte zur Verfügung, unabhängig von Version, benutzerdefiniertem Code oder Konfiguration. Wir können den spezifischen Kontext der Betriebs-, Geschäfts- und Bedrohungsumgebungen unserer Kunden berücksichtigen und potenzielle Sicherheitsrisiken angehen."Bei SecAlliance konzentrieren wir uns darauf, „Intelligenz menschlich" zu machen. Dank der umfassenden technischen Kenntnisse von Origina über IBM-Produkte und des Verständnisses von SecAlliance darüber, wie Technologien von Bedrohungsakteuren gezielt eingesetzt und ausgenutzt werden, können wir klare, greifbare und umsetzbare Erkenntnisse zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen liefern, die sonst nirgendwo verfügbar sind", erklärt Rob Dartnall, CEO bei SecAlliance.„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Origina und festigt unsere Position als innovativer Marktführer im Bereich Wartung und Support für Drittanbieter. Im Laufe der Jahre haben wir auf die Sorgen unserer Kunden gehört und mit einem umfassenden Sicherheitsangebot reagiert, um sicherzustellen, dass die IBM-Softwareprodukte unserer Kunden vor neuen und entstehenden Sicherheitsbedrohungen geschützt sind", erklärt Rowan O'Donoghue, Mitbegründer und Chief Technical Officer von Origina. „SecAlliance ist ein Unternehmen der absoluten Spitzenklasse. Das Unternehmen genießt großes Vertrauen und bietet Sicherheitsanalysen für Länder, Nationalstaaten und Polizeibehörden an. Das Unternehmen harmoniert mit unseren Grundwerten, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."Informationen zu OriginaOrigina ist ein globaler Drittanbieter für IBM®-Software-Support und -Wartung, der von Gartner immer wieder als kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Software-Mega-Anbietern anerkannt wird. Das Team von mehr als 600 unabhängigen IBM-Produktexperten weltweit arbeitet proaktiv an der Erweiterung, dem Schutz und der Verbesserung aller Versionen der IBM®- und HCL®-Software.Origina bietet einen maßgeschneiderten, beratenden, unabhängigen IBM-Service, der erstklassigen On-Demand-Support mit fachkundiger Beratung kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, sofortige Kosteneinsparungen zu erzielen, den in traditionellen Systemen gebundenen Wert zurückzugewinnen, und wertvolle Ressourcen freizusetzen, die sie zur Beschleunigung von Programmen zur digitalen Transformation nutzen können.Weitere Informationen finden Sie auf origina.com.Informationen zu SecAllianceSecAlliance liefert intelligente Produkte und Dienstleistungen zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen für Banken, Zentralbanken, Finanzmarktinfrastrukturen, Regierungs- und EU-Behörden, internationale Organisationen und Betreiber kritischer nationaler Infrastrukturen (Telekommunikation, Stromnetz, Verkehr). SecAlliance hilft diesen Organisationen und ihren Ökosystemen, ihre Cyber-Resilienz zu stärken und die richtigen Entscheidungen zu treffen.SecAlliance schafft Bewusstsein durch die Überwachung und Bewertung von Bedrohungsdaten sowie entsprechende Schulung und Beratung. Das Unternehmen erleichtert die Zusammenarbeit, indem es die Einrichtung und den Betrieb von Gemeinschaften zum Austausch von Bedrohungsdaten unterstützt.Als Europas führender Anbieter von Bedrohungsanalysen setzt SecAlliance auf Qualität und verantwortungsbewusstes Handeln. 