Erwartungen für Plug Power Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose deutlich gestiegen

In knapp 43 Tagen wird das Unternehmen Plug Power seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Ebenso interessant ist die Entwicklung der Plug Power Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit rund 4,66 Mrd. Euro. Die Ankündigung der neuen Quartalszahlen hat also durchaus Gewicht an der Börse. Analysten gehen davon aus, dass es einen starken Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz noch 177,20 Mio. Euro, nun wird mit einem Plus von +38,70 Prozent auf 323,13 Mio. Euro gerechnet.

Auch beim bisherigen Verlust zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Es wird erwartet, dass dieser um etwa +3,30 Prozent auf -155,29 Mio. Euro...