Erwartungen für Lemonade Quartalszahlen: Umsatzprognose und Aktienkursentwicklung im Fokus

In weniger als fünf Monaten wird das Unternehmen Lemonade, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Lemonade-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Momentan liegt die Marktkapitalisierung der Lemonade-Aktie bei 933,55 Millionen Euro. Nach Börsenschluss in 137 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuell zeigen Datenanalysen ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Lemonade noch 84,23 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um 121,26 Prozent auf 186,36 Millionen Euro erwartet. Auch der Verlust soll...