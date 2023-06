Erwartungen an die Quartalszahlen der Peloton Interactive Aktie am 23.08.2023

In genau 55 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Peloton Interactive seine Bilanz für das 4. Quartal präsentieren. Doch welche Umsatz- und Gewinnerwartungen haben die Aktionäre? Wie steht es um die Entwicklung der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Peloton Interactive, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,38 Mrd. EUR, wird in nur noch 55 Tagen vor Börsenstart seine neuen Quartalsdaten bekanntgeben. Die Spannung unter den Aktionären sowie Analysten steigt, denn laut aktueller Datenanalyse prognostizieren diese ein erhebliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal.

Im vierten Quartal des Jahres 2022 hatte Peloton einen Umsatz von rund 622,44 Mio. EUR verbucht; nun wird jedoch eine Umsatzsteigerung von beachtlichen +70,71 Prozent auf etwa €1,06 Mrd erwartet. Auch der bisherige Verlust...