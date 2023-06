Erwartungen an die Quartalsberichterstattung der First Republic Bank Aktie am 12.07.2023

Die in San Francisco ansässige First Republic Bank wird in 13 Tagen ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal präsentieren. Welche Umsatz- und Gewinnschätzungen halten die Aktionäre für realistisch? Und wie steht es um den Vergleich zur Vorjahresentwicklung der First Republic Bank Aktie?

In nur noch 13 Tagen wird die mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,49 Mio. EUR bewertete First Republic Bank vor Handelsbeginn ihren neuen Quartalsbericht veröffentlichen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis, da nach aktueller Datenanalyse ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet wird.

Im zweiten Quartal des Jahres 2022 erzielte die First Republic Bank einen Umsatz von rund 1,36 Mrd. EUR; nun wird allerdings mit einem Rückgang um -72,40 Prozent auf etwa 382,55 Mio. EUR...