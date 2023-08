Erwartungen an PepsiCos Quartalszahlen: Steigender Umsatz und Gewinn prognostiziert

In knapp sieben Wochen wird der US-amerikanische Konzern PepsiCo seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die PepsiCo Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Am Tag der Veröffentlichung, in 48 Tagen, wird die Marktkapitalisierung von PepsiCo bei rund 225,36 Milliarden Euro liegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen erwarten Experten einen leichten Umsatzzuwachs im Vergleich zum letzten Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte PepsiCo einen Umsatz von 20,19 Milliarden Euro. Jetzt wird ein Anstieg um +6,60 Prozent auf 21,51 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +9,10 Prozent höher ausfallen und sich auf 2,71 Milliarden Euro belaufen.

Auf Sicht eines Jahres sind die...