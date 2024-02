Erstmaliger Auftritt von Wine of Moldova auf der Vinexpo Paris 2024

Paris (ots/PRNewswire) -Achtzehn moldawische Weingüter nahmen an der Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 (https://wineparis-vinexpo.com/newfront/exhibitor/wine-of-moldova) teil, eine historische Premiere für das Land, wobei die Besucher- und Ausstellerzahlen 2024 auf 41.253 bzw. 4.070 stiegen.Die dreitägige Veranstaltung gipfelte in einer Wine of Moldova (https://wineofmoldova.com/en/local-grape-varieties-in-moldova/) Meisterklasse, bei der S.E. die Botschafterin der Republik Moldau in Frankreich, Corina Călugăru, Stefan Iamandi, Direktor des Nationalen Weinamtes, und der Journalist Robert Joseph über die Bedeutung der moldauischen „10 revolutionäre Jahre des Aufbaus einer nationalen Weinmarke" (https://www.youtube.com/watch?v=37sA1ADLlZY) diskutierten.„Was wir heute erleben, ist eine Chance. Im nächsten Jahrzehnt werden wir vielleicht nicht von einer Revolution, aber von einer Transformation oder Neuerfindung sprechen, insbesondere in der moldawischen Weinindustrie", sagte Botschafterin Corina Călugăru.Sie fuhr fort: „Moldawien ist ein Land mit einem reichen Erbe und fleißigen Menschen. Unsere Erfolge in der Weinindustrie sind ein Beweis für die politische und internationale Unterstützung, aber vor allem für das Engagement unserer Winzer und die Widerstandsfähigkeit unserer Menschen. Ich glaube, das ist der Grundstein für unseren Fortschritt."Ștefan Iamandi wies auf den anhaltenden Erfolg des Landes auf den Exportmärkten hin, da moldauische Premiumweine im Ausland immer beliebter werden. „Nach '10 revolutionären Jahren des Aufbaus einer nationalen Weinmarke' haben sich die Weinexporte der Republik Moldau in westliche Länder wertmäßig verdreifacht", sagte er.Robert Joseph stellte auch fest, dass „die Menschen sich in den moldawischen Wein verliebt haben und anderen davon erzählen, aber es ist nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Die Republik Moldau steht also erst am Anfang des Weges."Die teilnehmenden Weinkellereien haben Wine Paris 2024 als eine „großartige Gelegenheit bezeichnet, neben den größten Erzeugern zu stehen".Medienkontakt:Medienkontakt - Parascovia Ignat, info@wineofmoldova.com, +373 22 105 560Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341916/Wine_of_Moldova.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2341917/Wine_of_Moldova.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2341918/Wine_of_Moldova.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2341919/Wine_of_Moldova.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2341920/Wine_of_Moldova.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erstmaliger-auftritt-von-wine-of-moldova-auf-der-vinexpo-paris-2024-302064580.htmlOriginal-Content von: Wine of Moldova, übermittelt durch news aktuell