Erstmalige Teilnahme der Wattzentrale GmbH an der weltweit führenden Messe für die Solarwirtschaft - der Intersolar in München

Karlsbad, München (ots) -Die Wattzentrale GmbH nimmt in diesem Jahr erstmals an der Intersolar in München teil. Als Großhändler für Produkte wie PV-Panels, Batteriespeicher, Wechselrichtern sowie weiteren Produkten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ist die Wattzentrale stolz vor Ort sein und Besucher an Stand B0.220 persönlich begrüßen zu können.Die Intersolar ist die weltweit führende Messe für die Solarwirtschaft und bietet der Wattzentrale GmbH somit die ideale Plattform, um ihr umfassendes Portfolio an nachhaltigen Energieprodukten zu präsentieren. Diese Veranstaltung bietet zudem eine hervorragende Gelegenheit, um neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, aktuelle Trends zu erkunden und in den Dialog mit Branchenexperten zu treten."Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit liegen jedem in unserem Team am Herzen.", sagt Steven Braun, Geschäftsführer der Wattzentrale GmbH. " Wir wollen jeden Tag aufs Neue mit unseren Produkten helfen, die Energietransformation in Deutschland und Europa weiter voranzubringen. Daher freuen wir uns auf der Messe unsere Lösungen präsentieren zu können und auf einen intensiven Austausch mit Besuchern und Herstellern vor Ort."Besucher der Messe können an Stand B0.220 eine Vielzahl von Produkten und Lösungen aus dem Bereich erneuerbare Energien kennenlernen.Die Wattzentrale freut sich auf Ihren Besuch.Über Wattzentrale GmbH:Die Wattzentrale GmbH ist ein Großhändler für Produkte aus dem Bereich erneuerbare Energien mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Produkten Rund aus dem Bereich der erneuerbare Energien an und ist stets bestrebt, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten, die sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich sind.Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.wattzentrale.de oder kontaktieren Sie uns unter info@wattzentrale.dePressekontakt:Daniel Imiola+49 72489749043di@stagecampus.comOriginal-Content von: Wattzentrale GmbH, übermittelt durch news aktuell