Erstes Conrad Hotel in Deutschland: MHP und die Levantehaus GbR positionieren Hamburger Luxushotel neu

Hamburg / München (ots) -Das Levantehaus Hamburg wird der erster Standort für ein neues Spitzenhotel der Marke Conrad in Deutschland: Nach einer umfassenden Modernisierung wird das bisherige Park Hyatt Hotel voraussichtlich 2024 als Conrad Hamburg seine Gäste wieder im Herzen der Hansestadt willkommen heißen. Mieter und Franchisenehmer ist die MHP Hotel AG, die mit Hilton für deren Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts einen langfristigen Franchisevertrag abgeschlossen hat. Damit wird Munich Hotel Partners (MHP) der erste Betreiber und Franchisenehmer eines Conrad Hotels in Deutschland."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit MHP und Hilton. Das Konzept des Conrad Hamburg, welches die Markenphilosophie eines wahrhaften Service, des zeitgenössischen Designs sowie Innovation verkörpert, passt perfekt zum Levantehaus. Wir verstehen das Haus als "Wohlfühlpassage", die Menschen inspiriert; unsere Veranstaltungen und unser soziales Engagement machen uns zu einem festen Bestandteil Hamburgs", sagte Dietmar Hamm, Geschäftsführer Levantehaus.Auch Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher (CEO) der MHP Hotel AG sieht dem Projekt positiv entgegen: " Wir freuen uns gemeinsam mit Hilton das Luxushotel im Levantehaus unter der Marke Conrad in unser Hotel-Portfolio zu integrieren. Zukünftig möchten wir unseren internationalen Gästen die hanseatische Lebensart näherbringen und damit zugleich auch für Hamburger eine attraktive Location sein - so wie es uns bereits im Le Méridien an der Außenalster gelungen ist."Das zukünftige Conrad Hamburg im Levantehaus bietet insgesamt 283 großzügige Zimmer, darunter 25 Suiten sowie 32 Appartements. Neben der geräumigen Lobby und dem Empfang, einer Lounge Bar und einem Restaurant verfügt das Hotel über einen große Spa & Fitnessbereich, inklusive eines 20m-Pools sowie neun Veranstaltungsräume für bis zu 200 Gäste. Der Eingang zum Conrad Hamburg ist von der Bugenhagenstraße 8.Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development EMEA, Hilton dazu: "Als zweitgößte Stadt Deutschlands und als wichtige Destination für das Business- und Leisuresegment freuen wir uns, die Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts in Hamburg etablieren zu können. Angesichts der stetig wachsenden internationalen Nachfrage nach hochwertigen Luxushotels sehen wir der Zusammenarbeit mit MHP entgegen, um das Angebot von Hilton in Deutschland zu erweitern, wo sich derzeit 56 Hotels in Betrieb oder in der Entwicklung befinden."Das 1912 von Franz Bach und Carl Bensel als Kontorhaus erbaute Gebäude war seinerzeit eines der modernsten Bürohäuser Deutschlands. Die Säulen aus Sandstein und ein Tierfries des Bildhauers Barry Baldwin sorgen in Kombination mit der Mischung aus Jugendstil und Art déco auch heute noch für eine elegante, besondere Atmosphäre. 1997 wurde das Levantehaus zu einer der stilvollsten Einkaufspassagen Hamburgs umgebaut und beherbergt seitdem auch das Luxushotel. Im Rahmen des anstehenden Betreiber- und Markenwechsels werden bis zur Wiedereröffnung von der Levantehaus Hamburg GbR hinter den historischen Fassaden erneut mehrere Mio. Euro in die Modernisierung der Immobilie investiert.Die Levantehaus Hamburg GbR wurde bei der Transaktion von Norton Rose Fulbright LLP, Hamburg und BNP Paribas Real Estate GmbH , Frankfurt beraten. MHP wurde von der Kanzlei GSK Stockmann, München, begleitet.Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotelinvestment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Hilton und Marriott International. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Meridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien sowie das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel zum Portfolio. Hinzu kommen das ehemalige Sofitel Berlin Gendarmenmarkt als Autograph Collection Hotel Luc sowie die für 2022 geplante Wiedereröffnung des Marriott Hotel Basel. Im November 2021 wurde das MOOONS Wien als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS eröffnet.Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. 